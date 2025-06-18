Mersin’in Erdemli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal bölgelerden Elbeyli Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez bölgeye orman müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk etti. Bölgeye ulaşan 3 arazöz, 2 su tankı, 1 yangın söndürme helikopteri ve orman işçileri yangına müdahale etmeye başladı. Havadan ve karadan ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.