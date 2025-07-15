Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimdeki başarı grafiğini bu yıl da yukarıya taşıdı. Büyükşehir, LGS sınavına hazırlanan 2 bin 314 öğrenciye eğitim desteği sunarken, bu öğrencilerden 125’i Türkiye genelinde yüzde 5’lik başarı dilimine girdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrencilerin hayallerine ulaşmasına önemli katkılar sundu. Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in 10 ilçesinde hizmet veren 21 LGS kurs merkeziyle, 2024-2025 eğitim öğretim yılında da gençlerin yanında oldu. Ücretsiz ders materyalleri, birebir etüt, deneme sınavları ve deneyimli öğretmen kadrosuyla öğrencilere destek sağlayan kurs merkezleri; bilgi, moral ve motivasyon yönünden de rehberlik sundu.

Sınav sonuçlarına göre, kurs merkezlerinde eğitim alan 37 öğrenci yüzde 1’lik, 26 öğrenci yüzde 2’lik, 18 öğrenci yüzde 3’lük, 19 öğrenci yüzde 4’lük ve 25 öğrenci yüzde 5’lik dilime girdi. Eğitimdeki bu istikrarlı başarı, Büyükşehir Belediyesinin eğitim yatırımlarının ne denli etkili olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Sınav sonrası da öğrencilerin elini bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, tercih döneminde de rehberlik hizmeti sunuyor. 24 Temmuz’a kadar sürecek tercih danışmanlığı hizmetinden, sadece kurs merkezinden eğitim alan öğrenciler değil, tüm öğrenciler ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Ayrıca 2025-2026 eğitim öğretim yılında kurs merkezlerinden yararlanmak isteyen öğrencilerin ön kayıtları da 25 Temmuz’a kadar alınmaya devam edecek.

"Her yıl başarı grafiğimizi yükseltiyoruz"

Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, bu yıl LGS kurslarına il genelinde 2 bin 314 öğrencinin katıldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl yüzde 5’lik başarı diliminde 101 öğrencimiz yer almıştı. Bu yıl bu sayıyı 125’e çıkarmanın gururunu yaşıyoruz. Tercih sürecinde tüm öğrenci ve velilerimizi kurs merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Gelecek yıl yapılacak LGS için de hazırlıklara başladıklarını söyleyen Karakuş, "Velilerimiz, 25 Temmuz’a kadar kendilerine en yakın kurs merkezine giderek çocuklarının ön kaydını yaptırabilir" ifadelerini kullandı.