Mersin Büyükşehir Belediyesi, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi’nde yıllardır süren yol sorununu çözüme kavuşturdu. Bölgedeki yaklaşık 8 kilometrelik yolda yapılan kapsamlı çalışmaların ardından, Tisan Yarımadasına ulaşım artık daha konforlu ve güvenli hale geldi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, mahalle sakinleri ve sürücüler için büyük sıkıntıya yol açan dar ve bozuk yapılı yolun bakım, onarım ve genişletme çalışmalarını tamamladı. Zemin güçlendirme işlemlerinin ardından sathi kaplama uygulamasıyla yolun son hali vatandaşların takdirini topladı.

"Yaklaşık 8 kilometrelik yolu daha konforlu hale getirdik"

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeli Emin Şaban Bodur, "Yeşilovacık Mahallesi’nde yolun bozuk ve tehlike arz eden noktalarını onardık. Yaklaşık 8 kilometrelik bir yol çalışması gerçekleştirdik. Özellikle yaz aylarında çok sayıda turistin geldiği Tisan’a ulaşımı kolaylaştırdık" dedi.

Yeşilovacık Mahalle Muhtarı Ömer Yaser Yalvar da yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanımız Vahap Seçer’e ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyoruz. Yıllardır sorun olan yolumuz hem genişledi hem de daha konforlu hale geldi. Bu yol Tisan gibi turistik bir bölge için büyük önem taşıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar memnun

Mahalle sakini Kamil Esen ise yolun önceki halinin sürücüler için büyük tehlike oluşturduğunu belirterek, "Eskiden araçlarımız sık sık arızalanıyor, lastiklerimiz patlıyor, jantlarımız zarar görüyordu. Kışın çukurlarda biriken yağmur suları da ciddi risk oluşturuyordu. Şimdi ise çok güzel bir yolumuz var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.