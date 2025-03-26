Mersin’in Silifke ilçesinde bir binanın 4. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bitişik dairelere sıçramadan söndürüldü.

Taşucu Mahallesi Fevzi Paşa Sokak’ta bulunan bir apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri hızlı bir şekilde binadan çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ’ne bildirdi. Merkezin bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Silifke Grup Amirliği ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Site duvarları nedeniyle binaya yaklaşmakta zorlanan merdivenli itfaiye aracı, dışardan alevlere su sıktı. Bir diğer itfaiye ekibi ise apartmanın yangın sistemini devreye sokarak içerden müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangının bitişik dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle dairede maddi hasar oluştu.