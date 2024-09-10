Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Ede edilen bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, A.T.G ve N.C.T adlı şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 192,45 gram bonzai maddesi, 218 sentetik uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheliler, ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ iddiasıyla sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.