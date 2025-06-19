Mersin’de mide balonu taktırmak için gittiği hastanede yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, operasyonu gerçekleştiren doktor tutuklandı.

Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) geçen yıl haziran ayında Mersin’e gelen 22 yaşındaki Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, özel bir hastanede mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti. İddiaya göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu genç fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC’de evladını toprağa veren baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada, Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından, doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi. Doktorun itiraz ettiği kararda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi tarafından itirazı reddedildi. Bunun üzerine gece saatlerinde gözaltına alınan doktor, nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anestezi Uzmanı S.G.’ye ev hapsi, anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye ise adli kontrol kararı verildi.

"Bozuk cihazla operasyon yaptı"

Acılı baba Hasan Gül, "Adalete güveniyoruz, oğlumu öldüren doktor hak ettiği cezayı alsın" dedi. Doktorun, oğlunu bilerek ve isteyerek öldürdüğünü öne süren Hasan Gül, "Cihazın bozuk olduğunu bile bile operasyonu yaptı ve oğlumu öldürdü. Anestezi uzmanının olmadığı bir ortamda operasyonu yaptı. Odada hiçbir cihaz yoktu. İlk yardım çantasının bile olmadığı odada oğlumu öldürdü. Sonra morga girerek oğlumun üzerinde delilleri karartma çalıştı. Bu kadar vicdansızlık olmaz" ifadelerini kullandı.

Tutuklamanın içlerini az da olsa rahatlattığını söyleyen Gül, olayın sadece bir doktor hatası değil, bir cinayet olduğunu ileri sürdü.

"Olay, muhtemel kasta doğru evrilmiştir"

Avukat Erdal Kaya ise gelinen aşamada doktorun kusurlu olduğunun raporlarla tespit edildiğini belirterek,

"Nitekim bugün itibariyle de tutuklama kararı verildi. Doktorun bozuk olan endoskopi cihazı ile ameliyata girdiği, uyarılmasına rağmen bu operasyonu gerçekleştirdiği, ölümün artık taksir değil, olası kasıt, yani cinayete doğru evrildiğini görmekteyiz. Aile yüce Türk adaletine güveniyor" şeklinde konuştu.

Olayın geçmişi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde yaşayan 22 yaşındaki Ali Can Gül, Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği 3’üncü sınıfta okuyordu. Aynı zamanda Limasol Türk Ocağı’nda amatör futbolcu olan Gül, yaşadığı sakatlık sonrası kilo almaya başladı. Sakatlığı atlattıktan sonra kilo vermede sıkıntı yaşayınca Mersin’de midesine balon taktırmak üzere özel bir hastaneye başvurdu. Halası ile 4 Haziran 2024 tarihinde hastaneye giden Gül’e, görüştükleri doktor tarafından ertesi gün için randevu verildi. 5 Haziran’da halası ile hastaneye gelen Gül, işlemlerini tamamladıktan sonra operasyona alındı. Operasyona başladıktan bir süre sonra halasına gencin hayatını kaybettiği bildirildi. Halasının durumu haber verdiği baba 50 yaşındaki Hasan Gül ise ilk uçakla Mersin gelerek hukuki süreç başlatırken, gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından götürüldüğü Girne’nin Bahçeli köyünde gözyaşları arasında toprağa verildi.