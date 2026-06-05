Mersin Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz enstrüman kurslarına katılan vatandaşlar, bağlama, gitar, keman ve piyano eğitimleriyle hem müzikle buluştu hem de yeteneklerini geliştirdi. Kursların sonunda katılımcılara başarı ve katılım belgeleri verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde düzenlenen ücretsiz enstrüman kursları, vatandaşların sanatsal gelişimine katkı sunuyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde verilen bağlama, gitar, keman ve piyano branşlarındaki eğitimlerde sona yaklaşılırken, kursiyerler hem müzikle buluşmanın hem de yeteneklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kurs bitiminde kursiyerlere katılım belgeleri verilecek. Böylece verdikleri emekler ve sanatsal gelişimleri de belgelendirilmiş olacak.

'Eğitimlerimiz alanında uzman öğretmenler tarafından verildiği için nota temelli oldu'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası Şefi Erman Talşık, enstrüman kurslarının başladığından beri çok keyifli devam ettiğini anlatarak, 'Enstrüman kursları, her yaştan vatandaşımızın ücretsiz olarak faydalanabildiği kurslar. Değişik yaşlarda vatandaşlarımızın eğitim alması bizleri çok mutlu etti. Kurslarımız bağlama, gitar, piyano, keman gibi branşlarda verildi. Alanında uzman öğretmenler tarafından da verildiği için nota temelli eğitim oldu' dedi.

Kurslar sayesinde çok ilerleyen öğrencilerin olduğunu kaydeden Talşık, 'Kış sezonundan bu yana başlattığımız müzik kurslarımızın yavaş yavaş sonuna geldik. Bu süreç içerisinde bizden kurs alan, sınıflarımızı, koridorlarımızı müzik sesleriyle dolduran öğrencilerimiz, buradan katılım belgesiyle mezun olacaklar' ifadelerine yer verdi.