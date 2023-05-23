Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

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Kaza, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi Atatürk Caddesi Yeni Ermenek kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, P.Ö. idaresindeki 70 E 3704 plakalı otomobil ile kavşaktan dönüp Ermenek İlçesi istikametine geçmeye çalıştığı esnada, Mut istikametine seyir halinde olan Ş. Ç. (50) yönetimindeki 33 UR 935 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.