Mersin’de 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 826 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısında, kent genelinde yürütülen güvenlik faaliyetleri, suçla mücadele çalışmaları ve alınan önlemler masaya yatırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Mersin’in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin koordineli ve özverili çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamaya göre, 16-22 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan toplam 826 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 136 bini aşkın araç kontrol edildi

Söz konusu dönemde kent genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 136 bin 826 araç kontrol edildi. Denetimlerde bin 607 araç trafikten men edilirken, 607 ticari taksiye yönelik yapılan uygulamalarda ise toplam 16 bin 392 araç ve sürücüye yasal işlem uygulandı.

Uyuşturucuyla mücadelede bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen farkındalık çalışmalarının da devam ettiği kaydedildi. ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ projesi çerçevesinde düzenlenen 14 oturumda 561 anneye bilgilendirme yapıldı. Narko-Yetişkin faaliyetleri kapsamında ise 9 oturumda 413 kişiye sunum gerçekleştirildi. Toplantılarda ayrıca ‘Narvas’ ve ‘Uyuma’ projelerinin tanıtımları da yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 8 kişi sevk edildi

‘Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması’ çerçevesinde yapılan kimlik kontrollerinde 2 bin 481 kişi sorgulandı. Uygulamalar sonucunda yakalanan 8 yabancı uyruklu kişi, Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Yetkililer, kentte huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği için denetim ve operasyonların kesintisiz devam edeceğini bildirdi.