Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkında düzenlenen seramik kursu, özel çocuklar ve annelerini bir araya getiriyor. Kurs sayesinde çocuklar hayal dünyalarını seramiğe yansıtırken, anneler de hem kendilerine zaman ayırıyor hem de çocuklarıyla kaliteli vakit geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelsiz Yaşam Parkında özel gereksinimli birey ve ailelerine yönelik sosyal, kültürel ve sanatsal kurslar tüm hızıyla devam ediyor. Parkta verilen seramik kursu, anneler ve çocukların birlikte üretmesine olanak tanıyor. Parkta bocce, körling, halk dansları, el sanatları ve resim gibi etkinliklerin yanı sıra seramik kursu da büyük ilgi görüyor. Kurs, hem annelere hobi alanı oluşturuyor hem de çocukların el becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Seramik kursu kapsamında salı ve çarşamba günleri 16.00-18.00 saatleri arasında annelere, cumartesi günleri 19.00-20.00 saatleri arasında ise anne-çocuklara yönelik eğitim veriliyor.

"Anneler ve çocukları güzel bağlar kuruyorlar"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkında dekoratif el sanatları Eğitmenliği yapan Melisa Paşaoğlu, 1 Haziran itibariyle yaz programına geçtiklerinden söz etti. Paşaoğlu, "Aslında normalde de seramik boyama derslerimiz hep vardı, sadece saatlerimiz değişti. Salı ve çarşamba günleri saat 16.00-18.00 arası çocuklarımız havuzdayken annelerle birlikte çalışıyoruz. Cumartesi günleri ise saat 19.00-20.00 arasında anne ve çocuklarla birlikte çalışıyoruz. Hem onlar güzel bir bağ kuruyor hem biz hep birlikte eğleniyoruz hem de onlara boyama yapmayı öğretiyorum" dedi.

Anne ve çocukların birlikte yaptığı bu tarz etkinliklerin anne-çocuk ilişkisine olan olumlu katkılarından da söz eden Paşaoğlu, "Burası annelerin tek başınayken dışarıda yaşadığı sıkıntılı zamanlarından arındığı bir hobi kursu. Ama anne-çocuk birlikteyken de anne çocuğuna; ‘Bak şurayı böyle boyamalısın’ diye çocuğun yapamadığı veya eksik yaptığı yerleri gösteriyor, birbirlerini aslında böyle tamamlıyorlar. Burada güzel vakit geçirmeleri ve evde de bunu devam ettirmeleri çok güzel. Çünkü özel çocukların telefon ve televizyonla uğraşmalarından ziyade böyle bir hobi kazanmaları çok güzel" diye belirtti. Kurslara katılmak isteyenlere de başvurular hakkında bilgi veren Paşaoğlu, "Bize, Alo 185 Çağrı Merkezi’nden ya da Engelsiz Yaşam Merkezi ile Engelsiz Yaşam Parkı telefon numaralarından ulaşabilirler" diye duyurdu.