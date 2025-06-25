Mersin’de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini, babasıyla darp ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan gencin yargılandığı duruşma ’ölümde illiyet bağı’yla ilgili cevabın beklenmesi için ertelendi. Öte yandan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan o dönemin okul müdürü baba İsmet T’nin ise olaydan sonra idarecilikten el çektirilip Gaziantep Nizip’ atandığı, bunun üzerine emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023’te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, o dönem Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.’nin (17) kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan (77) ve eşi Hamdiye Polat’ı (71) darbetmesiyle ilgili davanın duruşmasına devam edildi. 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada mahkeme, müşteki avukatının savcılığa şikayette bulunduğu ’ölümde illiyet bağı’ araştırmasıyla ilgili sonucun gelmemesi üzerine davayı 15 Aralık’a erteledi.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin’de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan o dönemin okul müdürü İsmet T. 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart’ta 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada ’kaçma şüphesi’ olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan darpta mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, olaydan 5 ay sonra hastaneye kaldırılmış, 2 haftalık tedavi süreci sonrası 20 Mayıs 2024’te hayatını kaybetmişti.

Nizip’e atandı emeklilik dilekçesi verdi

Öte yandan, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası alan İsmet T’nin ise olaydan sonra idarecilikten el çektirilip Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine ardından da Nizip ilçesine atanması yapıldığı bildirildi. İsmet T.’nin emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.