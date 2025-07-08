Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezi’nde, otizmli bireylerin gelişimi bilimsel yöntemlerle desteklenirken, aileler de uzman eşliğinde eğitiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıl Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyete kazandırdığı ücretsiz Otizm Aile Danışma Merkezi, otizm tanılı çocuklar ve ailelerine umut olmaya devam ediyor. Otizmli çocukların yalnızca eğitimsel değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da gözeten merkez, sunduğu ücretsiz ve bütüncül hizmetlerle hem çocukların gelişimine katkı sağlıyor, hem de ailelerin bu süreci daha sağlıklı yönetmesine destek veriyor.

Merkezde özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra, uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara gelişim değerlendirmesi hizmeti de sunuluyor. Gerçekleştirilen gelişim değerlendirmeleri sayesinde, çocukların bilişsel, motor, sosyal ve dil alanlarındaki güçlü ve desteklenmesi gereken yönleri bilimsel verilerle ortaya konuluyor. Yapılan değerlendirmeler sadece bir teşhis değil, aynı zamanda çocuğa özel eğitim planının temelini oluşturuyor. Bu sayede hem eğitimsel müdahaleler erken dönemde planlanabiliyor, hem de çocuğun potansiyelini en verimli şekilde ortaya koyabileceği alanlara odaklanılıyor. Aileler ise bu süreçte hem bilinçleniyor, hem de çocuklarının gelişimini en sağlıklı şekilde yönetebilmeleri için uzman rehberliğinde destekleniyor.

"Merkezimizde şimdiye kadar 5 binden fazla seans yaptık"

Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, 0-72 ay arası ’Otizm Spektrum Bozukluk’ tanısı konan çocuklara özel eğitim, duyu bütünleme, grup eğitimleri ve gelişimsel danışmanlık hizmetlerinin devam ettiğini dile getirdi. Bu ücretsiz eğitimlerin yanı sıra, ailelilere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti de verdiklerini vurgulayan Yıldırım, "Merkezimizde şimdiye kadar 5 binden fazla seans yaptık. Ailelerimiz, çocukları dersteyken kendileri de psikolojik danışmanlık hizmeti aldıkları için çok mutlular. 0- 72 ay arasındaki tüm otizmli çocuklarımızı merkezimize bekliyoruz. Gelişim değerlendirmesi hizmetiyle, çocuklarımızın aldıkları eğitimle birlikte hangi aşamaya geldiklerini somut bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bizim programımızı belirlememiz açısından çok önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

"Gelişim değerlendirmesi ile çocukların güçlü ve zayıf alanlarını görüyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Otizm Aile Danışma Merkezinde görev yapan Uzman Psikolog Dila Aslan, gelişim değerlendirmesi testleri ile çocukların gelişiminin takibini belirli aralıklarla yaptıklarını söyleyerek, "Burada çocuklarımıza belli yönergeler vererek, bazı değerlendirmeler uyguluyoruz. Bu değerlendirmeler sonrasında, ailelere sorular sorarak çocuklarımızın gelişimini gözlemlemiş oluyoruz. Merkezimizde multidisipliner bir eğitim anlayışına sahibiz. Çocuklarımızın zayıf yönlerini güçlendirmek adına, ilgili terapist ve öğretmenleriyle diyalog kurarak bir yol haritası belirliyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın güçlü yönlerini daha çok ön plana çıkarmak adına, merkezden faydalanan tüm çocuklarımıza ailelerle birlikte gelişimsel değerlendirme uyguluyoruz" dedi.

"Bu süreçte ailelerimizin yanında olmak bizler için çok kıymetli"

Gelişim değerlendirmesi sayesinde verilen eğitimler sonrasında çocuklardaki ilerlemenin rahatlıkla gözlemlenebileceğini aktaran Aslan, çocukların eğitim almadan önce ve sonrasını bu sayede karşılaştırabildiklerini de ifade etti. Aslan, "Bir testör olarak çocuğumuzun 6 ay ya da 1 yıl önceki hallerini bildiğimiz için, ailelerimize çocuklarımızın gelişimini gördüğümüz noktalarda geri bildirim veriyoruz. Aileler için bu sürecin çok zorlu geçtiğini biliyoruz. Bu yüzden merkezimizde bireysel terapi hizmetinin yanı sıra, ebeveyn danışmanlığı hizmeti de sunmaktayız. Ailelerimizin bu süreçte yanlarında olmak bizler için çok kıymetli" şeklinde konuştu.