Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği 'Mobil Kuaför' hizmeti, Kurban Bayramı öncesinde de çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezi dışında kuaför hizmetine ulaşmakta güçlük çeken vatandaşların ayağına giden mobil ekipler, ücretsiz kişisel bakım hizmeti sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför aracı; kırsal mahalleler, yaylalar ve dağ köylerini dolaşarak vatandaşların bayram hazırlıklarına destek oluyor. Son olarak Toroslar ilçesine bağlı Kepirli Mahallesi'nde hizmet veren ekipler, mahalle meydanında vatandaşlara saç kesimi, sakal tıraşı, saç boyama ve çeşitli kişisel bakım hizmetleri sundu.

Yıllardır sürdürülen hizmet kapsamında bugüne kadar 34 bin 861 kişiye ulaşıldığı bildirildi. Mobil Kuaför uygulamasının özellikle kuaför salonlarının bulunmadığı bölgelerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğü kaydedildi.

Mobil Kuaför Sorumlusu Neslihan Tutka, hizmet sayesinde vatandaşların hem zamandan hem de maddi açıdan tasarruf ettiğini belirterek, 'Kuaför ücretlerinin oldukça yükseldiği bu dönemde vatandaşlarımızın ayağına kadar giderek ücretsiz hizmet veriyoruz. Şimdiye kadar 34 bin 861 kişiye ulaştık. Özellikle daha önce hiç kuaföre gitmeyen, ilk kez saç boyatan vatandaşlarımızın mutluluğu bizi çok sevindiriyor' dedi.

Bayram öncesi hizmetlerin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Tutka, çalışmaların bayram sonrasına kadar süreceğini belirterek tüm Mersin halkının bayramını kutladı.

Hizmetten faydalanan vatandaşlardan Elif Elmalı ise kuaför fiyatlarının yüksek olduğunu belirterek, 'Bazen yüksek ücret ödediğimiz halde memnun kalmıyoruz. Bu hizmetten çok memnunuz. Büyükşehir Belediyesi hizmeti ayağımıza getiriyor' diye konuştu.

Yaylada kuaför hizmetine ulaşmanın zor olduğunu söyleyen Resul Nizamettin Aydoğdu da, 'Burada kuaför hizmetlerinden yararlanamayan insanlar var. Bu hizmet onlar için çok güzel oldu' ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan Zeynep Yaşar ise bölgede kuaför bulunmadığını belirterek, 'Eskiden kişisel bakım için Mersin merkeze gitmek zorunda kalıyorduk. Şimdi hizmet ayağımıza geliyor. Çok memnunuz' dedi.