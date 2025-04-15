Mersin’de gümrük kaçağı sigara ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çamlıyayla ilçesinde bir şahsın kaçak sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 2 bin 300 dolu makaron ile 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.