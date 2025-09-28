Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, izinsiz kurulan ve çevre kirliliği oluşturan pazarı kaldırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gündoğdu Mahallesi 141. Cadde üzerinde seyyar satıcıların izinsiz kurduğu pazar, hem yaya hem de araç trafiğini olumsuz etkilerken, çevre kirliliği ve gürültü nedeniyle vatandaşların şikayetlerine de yol açıyordu.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener’in talimatıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgede denetim yaptı. Seyyar satıcılar alandan uzaklaştırılırken, çevreyi kirleten ve gürültü çıkaran satıcılara cezai işlem uygulandı.

Denetime katılan Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, uygulamanın kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri titizlikle değerlendiriyoruz. Burada kurulan pazar yeri de yoğun şikayet alıyordu. Çevreyi kirleten, trafiği tehlikeye atan seyyar satıcılara kabahatler kanunu gereği işlem yaptık. Bundan sonra da burada pazar kurulmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Pazarın kaldırılmasıyla birlikte cadde üzerindeki yaya ve araç trafiği rahatladı.