Mersin’de yılın ilk 5 ayında 907 silah ele geçirilirken, 5 organize suç örgütünün çökertildiği bildirildi.

Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı, Mersin Valisi Ali Atilla Toros başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, 2025 yılının ilk 5 ayında kent genelinde yürütülen güvenlik hizmetleri, operasyonlar ve suçla mücadele çalışmaları ele alındı. Emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, il genelindeki suç oranlarının azaltılmasına yönelik yapılan faaliyetler değerlendirildi. Toplantıda sunulan veriler dikkat çekti.

907 silah ele geçirildi, bin 43 kişiye işlem yapıldı

Ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 907 adet silah ele geçirilirken, bin 43 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

5 organize suç örgütü çökertildi

Organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 32 operasyonda 5 yerel organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar kapsamında 146 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 54’ü tutuklanırken, 54’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaçakçılıkla mücadelede 22,8 milyon TL’lik vergi kaybı önlendi

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen 440 operasyonda toplam 530 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 26’sı tutuklanırken, 37’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda yaklaşık 22 milyon 823 bin TL’lik vergi kaybı önlendi.

Milyonlarca makaron ve litrelerce kaçak ürün ele geçirildi

Düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen kaçak ürünler ise şöyle sıralandı: "353 bin litre akaryakıt, 41 bin litre kaçak içki, 49 bin paket sigara, bin .231 adet elektronik sigara, 36,5 milyon makaron, 7 bin 144 kilogram tütün."

Emniyet birimleri tarafından yürütülen ’siber devriye’ faaliyetleri kapsamında ise toplam 3 bin 392 şahıs veya hesaba suç unsuru içeren paylaşımlar nedeniyle işlem yapıldı. İncelemeler sonucu bu hesaplardan 987’sinin terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi.

Özellikle bilişim suçları, yasa dışı bahis ve ödeme sistemleri üzerinden yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen 21 ayrı operasyonda 443 kişi gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 241’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Vali Toros, Mersin’in huzuru ve güvenliğinin temini için güvenlik birimlerinin 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.