Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'de ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla Taşucu Mahallesi'ndeki İsmet İnönü Caddesi ile Göksu Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Sokak'ta toplam 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelinde birçok noktada yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürerek, ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında, Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nin ticari merkezi konumunda olan İsmet İnönü Caddesi ve Göksu Mahallesi'nin ana arterlerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Sokak'ta 850 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Silifke'nin modernizasyonu ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için sürdürülen hummalı çalışmalar, trafiğin yoğun olduğu kritik noktalarda yoğunlaştı. Şehrin vitrini konumundaki bölgelerde yürütülen bu çalışmalar, hem bölge esnafı hem de araç sürücüleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ve Kıbrıs'a feribot seferlerinin de gerçekleştiği Taşucu'nun en hareketli noktalarından birisi olan İsmet İnönü Caddesi, tamamlanan sıcak asfalt çalışmasıyla yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Günlük yaya ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgelerin başında gelen İsmet İnönü Caddesi'nin yanı sıra, eş zamanlı olarak Göksu Mahallesi Yavuz Sultan Selim Sokak'ta da çalışma yapıldı. Yavuz Sultan Selim Sokak'ın yıpranan zemini baştan aşağı yenilendi. Altyapı çalışmaları sonrası gerçekleşen üstyapı çalışmaları sayesinde, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımı çok daha konforlu ve güvenli bir yapıya kavuştu.

Ekipler tarafından yürütülen her iki çalışmada toplam 850 ton yüksek standartlı sıcak asfalt kullanıldı. Zamanla ve altyapı çalışmaları sebebiyle yıpranan eski zeminler kazınarak, yerine uzun ömürlü, ağır trafik yüküne dayanıklı ve sürüş konforunu maksimuma çıkaran asfalt serimi tamamlandı.