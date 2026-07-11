Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi, yerli ve yabancı yapım ekiplerine sunduğu desteklerle kenti film çekimleri için cazip bir merkez haline getirirken, destek verdiği ilk uzun metraj belgesel 'Üzümün Mirası' ile Mersin'in kültürel ve tarımsal mirasını beyazperdeye taşıdı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in vizyonuyla hayata geçirilen ve Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Mersin Sinema Ofisi (MSO), kente gelen yerli ve yabancı yapım ekiplerinin çekim süreçlerini kolaylaştırırken, Mersin'in film platosu olarak tanıtılmasına da katkı sağlamayı sürdürüyor.

Mersin Sinema Ofisi destek verdi, Çömelek platoya dönüştü

Büyükşehir Belediyesi, Mersin Sinema Ofisi (MSO) aracılığıyla kentin sinema sektöründeki görünürlüğünü artırmayı, ulusal ve uluslararası yapımları Mersin'e çekmeyi ve kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginlikleri beyazperdeye taşıyarak ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor. MSO, film ve dizi yapım ekiplerine izin süreçlerinden lojistik desteğe, uygun çekim mekanlarının belirlenmesinden kamu kurumları ve sponsorlarla iş birliği kurulmasına kadar birçok alanda kolaylaştırıcı destek sunuyor. Sinema Ofisi, uzun metraj film, dizi, belgesel ve reklam projelerini Mersin'e kazandırarak, kenti önemli bir prodüksiyon merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Böylece yapımcıların Mersin'de daha hızlı, verimli ve sorunsuz bir çekim süreci yürütmeleri amaçlanıyor.

'Film ekiplerine yapacakları işlerde kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplumla İlişkiler Şube Müdürlüğünde görev yapan Funda İpek Akar, Mersin Sinema Ofisinin, Mersin'i ulusal ve uluslararası film sektöründe görünür kılmak amacıyla kurulduğunu ifade ederek, kentin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerin önemli bir film platosu potansiyeli sunduğunu belirtti. Akar, 'Film ekipleri Mersin'e geldiği zaman, yapacakları işlerde kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bürokratik işlerdeki izinlerle, uygun lokasyonları bulmaları için kalacakları yerlerle ilgili aracı oluyoruz. Mersin'de şimdiye kadar 6'sı tamamlanmış 8 çalışma gerçekleştirdik ve destek olduk. Bunlardan bir tanesi de 'Üzümün Mirası' adlı ilk uzun metraj belgesel filmimiz' dedi.

'Beyazperdenin köylerimize açılmasıyla, oluşturucu ekonomiyi köylerde de canlandırıyoruz'

Mersin Sinema Ofisinin destek verdiği ilk uzun metraj belgesel olan 'Üzümün Mirası' adlı belgesel filminin yaklaşık 2 yılda tamamlandığını kaydeden Akar, çekimlerin Mut ilçesine bağlı Çömelek Mahallesi'nde gerçekleştirildiğini ifade etti. Çömelek'in, Büyükşehir Belediyesinin 'Örnek Köy Projesi' kapsamında yer almasının, tarımsal kalkınmanın kültür, sanat ve film üretimiyle buluşmasına katkı sağladığını vurgulayan Akar, projenin kırsal bölgelerin film çekimleri için de önemli birer lokasyon olarak öne çıkmasına katkı sunduğunu dile getirerek, 'Beyazperdenin köylerimize de açılmasıyla hem üretim ekonomisi, hem de oluşturucu ekonomiyi köylerimizde canlandırıyoruz. Film yapımcılarını ve sinemacıları Mersin'e davet ediyoruz. Mersin'in şahane atmosferiyle çalışmalarına sağlayacağı büyük bir enerjiden faydalanmak isteyenlere kapımız her zaman açık. Geldikleri zaman 'Mersin'de film yapmak çok eğlenceliydi, keyifliydi ve kolaydı' diyebilmeleri için buradayız' ifadelerine yer verdi.