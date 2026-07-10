Mersin'in Tarsus Belediyesi bünyesindeki Gelecek Spor Kulübü'nün yaz kursları düzenlenen törenle başladı. Programda yıl boyunca ulusal ve uluslararası başarılara imza atan sporcular ödüllendirilirken, Başkan Boltaç, 'Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' dedi.

Tarsus Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarsus Gelecek Spor Kulübü'nün yaz kursları açılışı ile başarılı sporcular için düzenlenen ödül töreni, Atatürk Gösteri Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Farklı yaş gruplarından sporcuların, ailelerinin ve antrenörlerin buluştuğu programda hem yaz dönemi faaliyetlerinin başlangıcı yapıldı hem de yıl boyunca elde edilen başarılar ödüllerle taçlandırıldı.Etkinlik kapsamında, kulüp bünyesinde yer alan 11 farklı branşta dünya, Avrupa, Türkiye ve il düzeyinde derece elde eden sporculara çeşitli hediyeler takdim edildi.

'Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır'

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, sporun yalnızca başarı kürsüsüne çıkmaktan ibaret olmadığını belirterek, çocuklara disiplin, azim ve mücadele ruhu kazandıran önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade etti. 11 farklı branşta mücadele eden sporcuların dünya, Avrupa, Türkiye ve il düzeyinde elde ettikleri derecelerle Tarsus'u gururlandırdığını söyleyen Boltaç, ödüllerin verilen emeğin bir karşılığı olmasının yanı sıra genç sporcular için yeni başarıların da motivasyon kaynağı olacağını dile getirdi.

Tarsus Belediyesinin çocuklara ve gençlere yönelik spor yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirten Boltaç, 'Spora yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır' sözleriyle yaz kurslarının tüm sporcular için verimli ve başarılı geçmesini temenni etti.

Program, başarılı sporculara ödüllerinin takdim edilmesi, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafları ve oya ağacı dikimi ile sona erdi.