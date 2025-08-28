Mersin’de meydana gelen kazalardan birinde otomobil metrelerce savrulup direğe çarptı, başka bir kazada sıkışan sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı. İlk kazada otomobilin savrulup direğe çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi Akkum mevkiinde Mersin-Antalya D-400 Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil savrulup yoldan çıkarak refüjdeki palmiye ağacı ve direğe çarptı. Tekeri kopup hurdaya dönen araçta sürücü yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin savrulup çarpma anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

İkinci kazada sıkışan sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı

Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Sultankoy mevkiinde meydana gelen kazada da H.A. yönetimindeki 20 KT 883 plakalı otomobil ile aynı yönde giden H.A.D. idaresindeki 33 AGA 823 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü H.A. araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Erdemli İtfaiye Grup Amirliği ve arama-kurtarma ekipleri sıkışan sürücüyü başarılı bir operasyonla kurtardı.

Sedye yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan sürücü tedavisi için hastaneye kaldırıldı.