Mersin’in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirildi.

2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen operasyonlar ve elde edilen veriler, kentteki suçla mücadelede önemli başarılar elde edildiğini ortaya koydu. Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terörle mücadele kapsamında yılın ilk yarısında toplam 159 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 207 kişiden 89’u tutuklanırken, 73 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kişilere karşı işlenen suçlarda ise 10 önemli suç türünde yüzde 7,9 oranında azalış sağlandı. Bu suçların aydınlatılma oranı yüzde 97,8’e ulaştı. Özellikle ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ’kasten öldürme’ suçları yüzde 100 oranında aydınlatıldı.

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda da dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 9 önemli suç türünde yüzde 13,4 azalış gerçekleşirken, aydınlatma oranı yüzde 92,7 olarak kaydedildi. Oto hırsızlığı suçunda yüzde 37, motosiklet hırsızlığında yüzde 36 ve evden hırsızlık suçlarında yüzde 27 oranında azalma sağlandı.