MERSİN (İHA) – Silifke Adliyesi’nde görev yapan ve 2025 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi ile tayinleri çıkan hakim ve cumhuriyet savcıları için veda programı düzenlendi.

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Taşucu Öğretmenevi’nde organize edilen programa; Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya, ilçe protokolü, hakim ve savcılar ile çok sayıda davetli katıldı.

Veda programında, görev yaptıkları süre boyunca adaletin tesisi noktasında gösterdikleri özverili çalışmalar ve sergiledikleri örnek duruşla takdir toplayan Cumhuriyet Savcıları Sadullah Gül, Beste Fatma Hayta, Berkan Kalay ve Hicret Arslan ile Silifke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nurullah Emlik ve hakimler Cesim Çağın, Rabia Cin, Hamide Birdal, Deniz Terlemezoğlu, Ahmet Karaca, Alper Ülkümen, Tuğba Güneş Kızılay, İsmail Tekatlı ve Hacer Okur yeni görev yerlerine uğurlandı.

Programda konuşan Silifke Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız, "Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 2025 yılı yaz kararnamesi kapsamında görev yerleri değişen meslektaşlarımızı uğurlamak için bir aradayız. Kısa da olsa birlikte geçirdiğimiz sürede, adaletin tesisi için gösterdikleri çabayı ve özveriyi yakından görme fırsatımız oldu. Tayin olan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum. Eğer istemeden kalbini kırdığımız bir meslektaşımız olduysa haklarını helal etsinler. Bizim bir hakkımız geçtiyse, bizden yana da helal olsun" dedi.

Silifke Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Mücteba Akkaya da yaptığı konuşmada, tayini çıkan hakim ve savcılara emeklerinden dolayı teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Program sonunda, tayini çıkan hakim ve savcılara Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akyıldız ve Komisyon Başkanı Mücteba Akkaya tarafından plaket takdim edildi.