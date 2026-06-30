Mersin Büyükşehir Belediyesi, haziran ayı kapsamında 'Halk Kart' desteğini ihtiyaç sahibi 7 bin 261 vatandaşın hesabına yatırdı. Toplam 9 milyon 939 bin 200 liralık sosyal destekle hem dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlandı hem de yerel esnaf desteklendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen 'Halk Kart' uygulamasının haziran ayı ödemeleri hesaplara yatırıldı. Bu kapsamda 3 bin 435 kişinin hesabına bin lira, 3 bin 826 kişinin hesabına ise bin 700 lira olmak üzere, toplam 7 bin 261 kişinin hesabına 9 milyon 939 bin 200 lira yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi bu uygulamayla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini aralıksız sürdürerek, kentte dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.