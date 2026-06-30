Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Şehitler Tepesi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek tamamlanan hizmetleri değerlendirdi, semt pazarı, aile sağlığı merkezi, amfi tiyatro ve Gülce Kafe projelerinin müjdesini verdi.

Programa erkenden gelerek muhtarla birlikte mahalleyi gezen Başkan Boltaç, ardından vatandaşların talep ve sorularını tek tek dinledi. Göreve gelindiği günden bu yana Şehitler Tepesinde gerçekleştirilen çalışmaları aktaran Başkan Boltaç, mahallenin kronikleşen elektrik altyapısı sorununun giderildiğini, enerji hatlarının yenilendiğini belirtti. Mahallede 4 bin 500 tonu aşkın asfalt serildiğini, bunun yaklaşık 2,5 kilometrelik serme-sıkıştırma çalışmasına denk geldiğini ifade eden Boltaç, çevre düzenlemesi kapsamında 5 kilometre kaldırım taşı döşendiğini, yürüyüş yollarının tamamlandığını söyledi. Temizlik İşleri ekiplerinin mahallede arızalı 35 konteyneri yenilediğini ve 40 yeni konteyner ekleyerek kapasiteyi artırdığını kaydetti.

Yıllarca atıl kalan bir parkın baştan sona elden geçirilerek Survivor Parkına dönüştürüldüğünü belirten Boltaç, aydınlatması güçlendirilen alanın artık yalnızca çocukların değil tüm mahallelinin buluştuğu canlı bir sosyal alana dönüştüğünü söyledi. Boltaç, 'Oraya en güzelini yaptık, ışıl ışıl, pırıl pırıl oldu. Benim en önem verdiğim şey, yaptığımız bir hizmetin sizler tarafından dolu dolu kullanılıyor olması. Biz bir şey yapıyorsak, gönlünüzce kullanasınız diye yapıyoruz' diye konuştu.

'Söz milletin, para milletin, yetki milletin'

Vatandaşa hesap verme anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Boltaç, 'Söz milletin, para milletin, yetki milletin. Bizler sizlerin sayesinde bu koltuklara oturduk, burası hesap verme makamıdır' dedi.

Pazar talebinin doğrudan mahalle sakinlerinden geldiğini anlatan Boltaç, 'Bu mahalleye ne zaman gelsem kadınlarımız etrafımı sarar, 'Biz pazar yeri istiyoruz' derdi. Ben de onlara sonuna kadar hak veriyordum' ifadelerini kullandı. Ana arter yerine bir alt aks üzerinde konumlanan alanın otopark, trafik ve erişim açısından mahalleye çok uygun olduğunu belirten Boltaç, bir yatırımın boş kalmasına gönlünün razı olmadığını dile getirdi.

Aile Sağlık Merkezi için süreç başladı

Mahallenin sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirecek Aile Sağlığı Merkezi için de adımların atıldığı açıklandı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ile yürütülen görüşmeler sonucunda, sağlık tesisi alanı olarak ayrılan bölgenin hemen karşısındaki bin 776 metrekarelik alanın sağlık ocağına kazandırılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

Sosyal yaşama değer katacak iki yeni proje

Boltaç, mahalleye yönelik yeni yatırımlar arasında amfi tiyatro ve Gülce Kafe projelerinin de müjdesini verdi. Geleceğe kalıcı bir eser bırakmak istediğini belirten Boltaç, 'Ben ilelebet bu koltukta oturmayacağım, benden sonra genç kardeşlerim gelecek, daha iyisini yapacak. Onlara, gelecek nesillere güzel bir eser bırakmak istiyorum; bu eser de bir amfi tiyatro olacak. Dört yüz binin üzerinde nüfusumuz var ama hala böyle bir alanımız yok. Bu alanı şehrimize biz kazandıracağız' dedi.

İkinci proje ise uygulama ve ihale aşamasına gelen Gülce Kafe oldu. Kadınların dinlenebileceği bir sosyal alanın yanı sıra çocuklar ve gençler için yazlık sinema, basketbol ve voleybol sahaları, tırmanma duvarı, çocuk oyun alanı ve spor donatılarıyla zenginleştirilecek proje kapsamında mevcut kafenin de baştan sona yenileneceği belirtildi.

Program, mahalle sakinlerinin teşekkürleri ve gelecek çalışmalar için yapılan değerlendirmelerle sona erdi.