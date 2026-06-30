Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, eğitimden sektör toplantılarına kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Merkezde bu kez 'Satışta Etki ve İkna' eğitimi ile MEPİAD toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin girişimcilik ve inovasyon ekosistemine kazandırdığı Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, eğitimden sektör buluşmalarına, toplantılardan iş birliklerine kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Mersin'de bu kapsamda hizmet veren ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan tesis, çok yönlü kullanım alanlarıyla gençleri, girişimcileri, akademiyi, iş dünyasını ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturuyor. Bu kapsamda merkezde düzenlenen 'Satışta Etki ve İkna' başlıklı eğitime sektör temsilcileri, öğrenciler, akademisyenler ve ilgili paydaşlar katılırken, eğitimde satış teknikleri, etkili iletişim ve ikna yöntemleri ele alındı. Öte yandan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, Mersin Perakende İş İnsanları Derneği'ni (MEPİAD) da ağırladı. İş dünyası temsilcilerinin bir araya geldiği toplantıda, perakende sektöründeki güncel gelişmeler ile sektörde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

'Üniversite-Sanayi-Kent İş Birliğini Güçlendiren Yeni Nesil Ekosistem' mottosuyla faaliyetlerini sürdüren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, modern toplantı salonları, eğitim alanları, ortak çalışma ofisleri ve etkinlik mekânlarıyla yalnızca eğitimlerin değil, kurumsal toplantıların, sektör buluşmalarının, girişimcilik programlarının ve iş birliği organizasyonlarının da merkezi olmayı sürdürüyor. Mersin'de bu kapsamda hizmet veren ilk ve tek merkez olma özelliği taşıyan Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, kentin girişimcilik, istihdam ve inovasyon ekosistemine değer katıyor.

'Akademiyi, girişimcileri ve sivil toplumu buluşturan güçlü bir ekosistem oluşturduk'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada, Kampüs Mersin ve Garaj Mersin ile iş dünyasını, akademiyi, girişimcileri ve sivil toplumu buluşturan güçlü bir ekosistem oluşturduklarını anlatarak, 'Burada öğrenci kulüpleri katılım sağlayarak eğitimlerini yapabiliyor, bireysel ve ortak çalışmalarını gerçekleştirebiliyorlar. Diğer taraftan sivil toplum kuruluşları, kendi kuruluşlarıyla ilgili yönetim kurulu toplantılarını, eğitimlerini, demo etkinliklerini gerçekleştirebilir. Burada, girişimcilerin iş birliği yapabileceği fırsatları oluşturacak bir mekan tasarladık' dedi.

Kampüs Mersin ve Garaj Mersin'in yalnızca mekansal bir ihtiyacı karşılamadığını kaydeden Özada, 'Aynı zamanda iş dünyasından öğrenci kulüplerine ve sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir kesimin, kurumsal ve bireysel gelişimine katkı sunacak eğitim ve etkinliklere de ev sahipliği yapıyor' diye konuştu.