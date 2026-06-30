Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolları sıcak asfaltla yeniledi. Çalışmalar kapsamında toplam 3 bin 622 metre uzunluğundaki yol modern ve güvenli hale getirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentin daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, ulaşımı ve trafiği rahatlatacak cadde ve bulvarları hayata geçirme gibi makro projelerin yanı sıra, kurumların gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ve değişik sebepler sonucu bozulan yollarda da iyileştirme ve asfaltlama işlemini gerçekleştiriyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri son olarak Mezitli ile Toroslar ilçesine bağlı birçok sokakta ve caddede sıcak asfalt çalışması yaptı.

Mezitli ile Toroslar'ın birçok noktasında, yol yenileme ve asfaltlama çalışmaları tamamlandı

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, kent trafiğini rahatlatacak, ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirecek çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler gerek kendi programlarında yer alan, gerekse de talep üzerine gerçekleştirdikleri çalışmalarla birçok cadde ve sokağı sıcak asfaltla buluşturuyor.

Mezitli ilçesine bağlı Tece Mahallesi'nde gerçekleşen yol yenileme çalışmaları kapsamında toplam 350 metre, Seymenli Caddesi'nde bin 100 metre, Zibo Caddesi hattında 272 metre ve Fevzi Çakmak Caddesi'nde 250 metre olmak üzere, toplamda bin 972 metre uzunluğundaki yolu sıcak asfalt ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, özellikle altyapı çalışmaları sonrası bozulan yollarda gerçekleşen bu asfaltlama çalışmalarıyla, vatandaşların çok daha konforlu ve güvenli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağladı. Yol yapım ekipleri sadece belirli bölgelerde değil, kent genelinde de belirlediği iş programı doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalardan bir diğeri ise Toroslar ilçesinde oldu. Ekipler, Toroslar'a bağlı ve yoğun araç trafiğine sahip Korukent Mahallesi 243. Cadde'de yer alan bin 650 metre uzunluğundaki yolda yenileme çalışmasını tamamladı.

Yıllardır ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle deforme olan yolda yapılan kazıma, düzeltme ve sıcak asfalt işlemlerinin ardından yol, modern standartlara uygun, uzun ömürlü ve konforlu bir yapıya kavuştu. Bölgede Mersin Oto Galericiler Sitesinin bulunması, yoğun okul trafiğinin merkezinde yer alması ve Şehir Hastanesine bağlantılı olması nedeniyle büyük önem taşıyan yol, yenilenen yüzüyle vatandaşların hizmetine sunuldu.