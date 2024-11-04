Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışması sona erdi. Yeteneklerini sergileyen geleceğin ressamları dünyaca ünlü Mersinli ressam Ahmet Yeşil ile tanışma fırsatı yakaladı.

Sadece Mersin’in değil Türkiye’nin de en seçkin ve prestijli çocuk resim yarışmalarından biri olarak gösterilen Yenişehir Belediyesi Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasının 22.’si yapıldı. Mersinli ressam Ahmet Yeşil’in adını taşıyan ve Yeşil’in de jüri üyesi olarak yer aldığı yarışma, bu yıl da minik ressamları buluşturdu. 6-8, 9-11 ve 12-15 yaş kategorilerinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen resim yarışmasında Ahmet Yeşil, Veli Mert, Aynur Sakuçoğlu, İbrahim Tokaslan ve Taner Tunga jüri üyeliği yaptı.

“Çocuklarımız sanatla büyüsün istiyoruz”

Yenişehir Belediyesi 22. Geleneksel Ahmet Yeşil Çocuk Resim Yarışmasının ödül töreninde konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çocukların sanata olan ilgilerinin önemine dikkat çekti. Özyiğit, “Çocuklarımız yarışmadı, güzel bir etkinliğe katıldılar. Hep birlikte renkli bir gün yaşadık. İnanıyorum ki buradan nice Ahmet Yeşil’ler çıkacak ve biz de onların eserlerini galerilerimizde sergilemekten gurur duyacağız. Çocuklarımızın burada olması, onların sanata olan ilgisini gösteriyor. Yenişehir’de, kentimizde bir sanat galerimiz yoktu; bu eksikliği gidermek için Ahmet Yeşil’in de adını yaşattığımız iki galeri kurduk ve bugüne dek 25 sergi açtık. Çocuklarımız da bu galerileri gezerek sanatla buluşuyor. Sanatın onların dünyasında farklı bakış açıları oluşturmasını umuyoruz. Çocuklarımızın sanata olan ilgilerini artırmak, gelecekte onların yaşamında fark oluşturacaktır” dedi.

Özyiğit, sanatı ve sporu kapsayan ’hareket’ ilkesine değinerek, belediyenin sanata verdiği önemin altını çizdi. Başkan Özyiğit, “Yenişehir’de yola çıkarken 6 temel ilke belirledik. Bunlardan ilki, sanat ve sporu içeren ‘hareket’ ilkesiydi. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sanat etkinlikleri oldukça ilgiyle takip ediliyor. Ekim ayında Uluslararası Yenişehir Kültür Festivalimizi düzenledik. Özdemir İnce gibi değerli şairler ve yazarları vatandaşlarımızla buluşturduk. Ardından Uluslararası Mersin Kushimoto Sokak Sanatçıları Festivalimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.