Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın korkuttu.

Yangın Meydan Mahallesi Demet Sokak'ta iki katlı evin birinci katında çıktı. İ.S.'ye ait iki katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, maddi hasar oluştuğu belirlendi. Ekiplerin yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA