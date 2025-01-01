Mersin’in Tarsus ilçesinde iki katlı binanın 2. katında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Eski Ömerli Mahallesi 13010. Sokak’ta L.D.’ye ait eski 2 katlı evin 2. katında yangın çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı tahmin edilen yangını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları ile söndürülen yangında evde maddi hasar oluştu.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.