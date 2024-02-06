Yangın, Merkez Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi 40114 Sokaktaki bir apartmanın 3’üncü katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın anları ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Yangın sırasında evde bulunan anne ve çocukların yaralanmadan kurtulduğu öğrenildi.