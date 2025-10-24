Mersin’in Tarsus ilçesinde boş bir evde 21 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Olay, Bolatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, boş olan evden koku gelmesi üzerine vatandaşlar eve baktıklarında yerde yatan bir kişiyi görünce yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ve savcı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin 21 yaşında Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin yaklaşık 4 günlük olduğu tespit edildi.

Ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi için Avcı’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.