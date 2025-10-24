İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın Mersin’den açıkladığı 10 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyona gözaltına alınan şüphelilerden 351’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 21 Ekim’ de Mersin merkezli 10 ilde ’Narko Kapan’ operasyonu düzenlendi. 3 bin 250 polis, 590 ekip, 30 detektör köpek, 2 İHA, 1 helikopter ve 3 dron ile yapılan eş zamanlı operasyonda 403 adres basıldı, 3 organize suç örgütü çökertildi, 370 şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelierden 351’i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Mersin merkezli 10 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan toplamda 351 şüpheli tutuklanmıştır" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’da uyuşturucu ile mücadelenin önemine dikkat çekmek için operasyon yapıldığı gün Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelerek açıklama yapmıştı.