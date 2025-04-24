Mersin’de elindeki tarihi eserleri satmaya çalışan 1 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde bir şahsın elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının aracında yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 76 sikke ile 4 yüzük ele geçirildi.

El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli şahıs işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.