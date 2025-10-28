Mersin’de, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı ile yürüyüş düzenlendi.

Mersin Valiliğince düzenlenen etkinlikte, Cumhuriyetin 102. yılına özel, 102 metre uzunluğundaki Türk bayrağı etrafında bir araya gelen Mersinliler, Mersin İdman Yurdu Meydanından Suphi Öner Öğretmenevine kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca ellerinde bayraklarla cumhuriyet coşkusunu yaşayan öğrenciler, marşlar eşliğinde birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Mersinliler de bu coşkuya ortak olarak balkonlardan ve iş yerlerinden alkışlarla korteje destek verdi.

Yürüyüşe Mersin Valisi Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Soner Kazankaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, kent protokolü ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kortej, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşının okunması ile sona erdi.