Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarsus’ta hayata geçirilen ve matematiği eğlenceli hale getiren ’Aratos Matematik Evi’, yaz tatili boyunca bireysel ziyaretçilere de kapılarını açtı. Açıldığı Ocak 2025 tarihinden bu yana 2 bin 600’ü aşkın öğrenciyi ağırlayan merkez, çocuklara matematiği sevdirmeyi hedefliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Aratos Matematik Evi, interaktif uygulamalarıyla öğrencilerin matematik dersine olan ilgisini artırıyor. Denge oyunları, imkânsız üçgen, sonsuz ayna tüneli, sinevizyon ve yapay zekâ destekli sunum odalarının da yer aldığı merkezde öğrenciler, hem matematiksel kavramları öğreniyor hem de analitik düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyor.

Ziyaretler, Teksin uygulaması veya 185 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınarak gerçekleştiriliyor.

"Somut örneklerle matematiği sevdirmeyi amaçlıyoruz"

Tarsus Aratos Matematik Evi Sorumlusu ve Matematik Öğretmeni Sezen Tasasız, merkezin 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak hizmet verdiğini belirterek, "Ocak ayından bu yana 2 bin 600’ü aşkın öğrenci merkezimizi ziyaret etti. Yaz tatilinde ise bireysel ziyaretçilere de açıldık. Hedefimiz bu sayıyı daha da artırmak" dedi.

Matematik müzesinde yer alan materyallerle soyut matematik kavramlarının somut hale getirildiğini vurgulayan Tasasız, "Buraya gelen öğrenciler, matematiği daha çok severek ve anlayarak ayrılıyor. ‘Matematik zor’ algısını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkezi ziyaret eden 13 yaşındaki Rümeysa Gül Ayvaz, "Matematikle aram iyi değildi ama buraya geldikten sonra sevmeye başladım. Pisagor Teoremi ile ilgili düzenek çok ilgimi çekti" dedi.

Öğrencilerden Çınar Çalık da merkezin verimli olduğunu belirterek, "Matematikle arası kötü olanlar için çok faydalı. Burayı çok beğendim" şeklinde konuştu.

Aratos Matematik Evi’ni daha önce de ziyaret ettiğini aktaran Su Fidanoğlu, "Burada okulda öğrendiğimiz konuları pekiştiriyoruz. Öğretmenler çok ilgili, buraya her geldiğimde mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı.