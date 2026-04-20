Mersin'in Silifke ilçesinde coğrafi tescilli açıkta üretilen çilek hasadına başlandı. Uçak kargolarla Dubai ve Katar'a ihraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 TL, iç pazarda ise 65 ile 75 TL arasında olduğu öğrenildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerden Mersin'de coğrafi tescil işaretli Silifke çileği hasadı açık alanda başlandı. Hasadına başlanan çileğin yurt içinin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak'a kara yoluyla, uçak kargolarla ise Dubai ve Katar'a gönderildiği öğrenildi. İhraç edilen çileğin kilogram fiyatının 90 lira olduğu, iç piyasada ise 65 ile 75 liradan alıcı bulduğu belirtildi. Özellikle Silifke ilçesinde üreticisinden işçisine kadar birçok ailenin geçim kaynağı olan coğrafi tescilli çileğinin hasadının yaz boyunca yoğun olarak devam etmesinin beklendiği bildirildi.

60 bin ton üretim bekleniyor

Bu yıl Silifke genelinde toplam 20 bin dönüm alanda üretim yapıldığını ve 60 bin ton ürün beklediklerini belirten Atayurt Hal Dernek Başkanı İbrahim Kaynar, özellikle Arkum, Atakent ile Kurtuluş, Bahçeköy, Sökün, Çeltikçi mahallelerinde de çilek üretiminin yoğun olduğu söyledi. Kaynar, 'Silifke Atayurt'ta açıkta çilek hasadımız başlamıştır. Yurt içi ve yurt dışı satılışlarımız devam etmektedir. Yurt dışı Rusya, Gürcistan, Ukrayna ve Irak, uçak kargolarla Dubai ve Katar bu bölgelere sevk etmekteyiz. Fiyatlarımız iç piyasaya 65-75, ihracata ise 90 liradan satışlarımız devam etmektedir. 20 bin dönüm araziden 60 bin ton ürün bekliyoruz inşallah iyi bir sezon olur diyoruz' dedi.