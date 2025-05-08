Mersin’de tefecilik yaparak 70 milyon TL haksız kazanç sağlayan ve zorla tahsilat yapmaya çalışan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tefecilik yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada maddi sıkıntı yaşayanlara yüksek faiz karşılığı borç para vererek, yüksek meblağlı senet imzalattıran 3 şüpheli belirlendi. Şüphelilerden 2’sinin ödeme güçlüğü çeken müştekilerin iş adreslerine giderek zorla tahsilat yapmaya çalıştıkları tespit edildi. Polis Özel Harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Vatandaşlardan toplam 70 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 135 bin TL nakit para ile çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 1’i adli kontrolle serbest kaldı.