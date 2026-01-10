Mersin'de yaklaşık 500 kilogram kokmuş ve bozulmuş et ele geçirilerek imha edildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy mevkiinde emniyet noktasında gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden, sevk irsaliyesi bulunmayan ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşınan yaklaşık 500 kilogram et ele geçirildi.

Gerekli yasal işlemlerin yapılması için Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine ekipler Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile harekete geçti. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde, söz konusu etlerin bozulmuş, kokmuş ve kesinlikle tüketime uygun olmadığı tespit edildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen etlere, Akdeniz Belediyesi Zabıtası tarafından el konuldu. Halkın sağlığını korumak adına yürütülen çalışmalar kapsamında etler, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün onayıyla mevzuata uygun şekilde imha edildi.