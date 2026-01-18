Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 335 kilogram kaçak tütün ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde 2 şahsın ellerinde bulunan kaçak tütünü piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler, şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda toplam 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: İHA