Mersin’in Bozyazı ilçesinde 23 yaşındaki Tolga Özdeniz, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Bozyazı ilçesi Sıcakyurt Mahallesi’nde Sulama Birliği Kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Y.G. ile Tolga Özdeniz (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli yanında bulunan pompalı tüfekle Özdeniz’e ateş açtı. Ağır yaralanan Özdeniz, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli Y.G. ile olaya karıştığı değerlendirilen 2 şahsı daha gözaltına aldı.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.