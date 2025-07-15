Mersin’de hain darbe girişimin 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü düzenlenerek demokrasi nöbeti tutuldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Mersin Valisi Atilla Toros, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla anma yürüyüşü gerçekleştirildi. Millet Bahçesi önünde oluşturulan kortej, mehteran takımı eşliğinde Silifke Caddesi güzergahını takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü. Ellerinde Türk bayrağı taşıyan kalabalık, zaman zaman sloganlar da attı. Vatandaşlar, yürüyüşte ‘Zaferin Adı Türkiye’ yazılı pankart taşıdı.

Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbeti öncesi saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Aydın Yığman şehitler için dua etti. Meydana yerleştirilen sahnede 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösteriminin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla millete hitaben gerçekleştirdiği konuşma izlendi.

"Alnı açık, başı dik bir milletiz"

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros, meydanı dolduran vatandaşları selamlayarak sözlerine başladı. Vali Toros, "Bizler, istiklalini canından aziz bilen, esareti asla kabul etmeyen, ezelden beri hür yaşamış ve hür yaşayacak bir milletiz. Mazlumun yanında, zalimin karşısında duran bir milletin evlatlarıyız. Gazâ ruhunu hayatının merkezine almış, özgürlüğünden bir an dahi taviz vermemiş, alnı açık, başı dik bir milletiz. Tüm umutların, sönmeye yüz tuttuğu bir dönemde dahi, küllerimizden doğmuş, düşmana, tek yürek olarak karşı koymuşuz. Çanakkale’de boğazı düşmana dar etmiş; ‘Çanakkale geçilmez’ sözünü tarihe mühürlemişiz. Kurtuluş Savaşı’nda tarihin seyrini değiştiren bir şahlanışla, bir hilâl uğruna yedi cihana meydan okumuşuz. Ve işte o şanlı zaferler zincirinin son halkası, 15 Temmuz Türkiye Zaferi’dir" dedi.

"15 Temmuz, milletçe yazdığımız büyük bir kahramanlık destanıdır"

15 Temmuz’da milletin bağımsızlık ve egemenliğine karşı bir işgal girişiminin hep beraber bertaraf edildiğini ifade eden Vali Toros, "15 Temmuz, milletçe yazdığımız büyük bir kahramanlık destanıdır. O gece, vatan sevgisi yüreklerde yeniden kor olmuştur. Milletimiz dünyaya şu şekilde haykırmıştır: ‘Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, bu vatan bizimdir. Sonsuza dek bizim kalacaktır’ Tarih boyunca nice zorluklar, nice badireler atlattık. Ama hiçbir zaman diz çökmedik, hiçbir zaman boyun, eğmedik. Çünkü bu aziz milletin yüreğinde korkuya, teslimiyete yer yoktur. Malazgirt’te, Çanakkale’de, Sakarya’da nasıl kenetlendiysek, 15 Temmuz gecesi de aynı inançla, aynı ruhla kenetlendik" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Demokrasi Elden Ele Taşınan Bir Bayrak Yarışıdır’ programında, sporcular tarafından taşınan sancak Mersin Valisi Atilla Toros’a teslim edildi. Ardından Vali Toros, sporculara sertifikalarını takdim etti.