Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen törene Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MGC Başkanı Kaya Tepe ile gazeteciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende MGC Başkanı Kaya Tepe çelenk sundu.

Programda açıklamada bulunan MGC Başkanı Kaya Tepe, "10 Ocak’ın tarih sürecine bakınca gazetecilerin haklarının yasal güvenceye alındığı gün olduğunu görüyoruz. 1961 yılında 9 patron olayı sonucu gazeteciler kazanım sahibi oldu. Bu sebeple bugünü tarihe taşımamız, bizi var eden değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Gazeteciler tarihin her döneminde en zor şartlarda görevini yaptılar. Teknolojik gelişmelerin, ekonomik gelişmelerin bize fayda sağlayacağını düşünürken, ne yazık ki öyle olmadı. Özellikle teknolojinin gelişmesi, dijital medyaya geçiş, eski geleneksel medyayı çok zor durumda bıraktı. Bütün medya çalışanları gazeteciler şuan çok zor durumdalar. Gazetelere verilen ilanların sayıları azaldı. Çok büyük bir baskı maliyetleriyle karşı karşıyalar. Radyo Televizyonlar da hiç resmi ilan almıyorlar. Demokrasinin güçlü olmasını istiyorsanız, medyanızı güçlü tutmanız lazım. Gazeteciler, halk adına kimsesiz adına, sesini duyurmak isteyen vatandaş adına bir şekilde bunu siyasi otoriteye ulaştırmaya çalışır" dedi.

"Onurlu ve şerefli bir meslek yapıyorsunuz"

Gazetecilik mesleğinin demokrasinin olmazsa olmazlarından bir tanesi olduğuna dikkat çeken Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Eğer bir ülkede adaletten, hürriyetten ve şeffaflıktan bahsediyorsak orada mutlaka basın olacak. Bizim sizlere de teşekkür etmemiz lazım. Başkanlar çok şey yapıyor ama anlatmakta zorlanıyor. 2 milyon nüfusu olan Mersin’e bizlerin ulaşma şansı yok. Yaptıklarımızı insanlara ulaştırma konusunda da en büyük yardımcılarımız sizlersiniz. Zor günler geçiriyor olabilirsiniz, gerçekten onurlu ve şerefli bir meslek yaptığınızı bilmenizi isterim. Gazeteci kardeşlerimiz, kiradan kiraya gidiyordu bunu engelleyecek bir cemiyet binasını sizlere kazandırdık. Elimizden gelen destekle sizlerin yanınızda olacağımızı söyleyerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutluyorum" diye konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, "Gerçekten zor koşullar altında görev yaptığının bilincindeyim. Özellikle yerel basın her geçe gün çok daha kötü günler yaşamakta. Herkesin söylediği gibi yasama, yürütme, yargının dışında basın 4. güç olarak hak ettiği yeri alsın. Bizim beklediğimiz objektif, tarafsız bir yayın politikası izlemeleri elbette" ifadelerini kullandı.