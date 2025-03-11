Mersin’in Tarsus ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş temizlik ve gıda ürünleri ele geçirildi. El konulan bin 500 ürün imha edildi.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 153 ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda kent genelinde denetimlerini sürdürdü. Halk sağlığını tehdit eden işletmelere göz açtırmadığı belirtilen zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edildi. Ekipler, son kullanma tarihi geçmiş bin 500 adet ürüne el koyarken, ilgili işletmelere de idari yaptırım uygulandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

"Halk sağlığını tehdit edenlere göz açtırmayacağız"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak gerekli tüm önlemleri alırken, ekiplerimiz de denetimleri titizlikle sürdürüyor" dedi.