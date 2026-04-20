Mersin Büyükşehir Belediyesinin sahil bandında düzenlediği sabah sporu etkinlikleri, haftanın 5 günü erken saatlerde yüzlerce vatandaşı bir araya getirirken, katılımcılar hem sağlıklı yaşamın hem de sosyalleşmenin keyfini çıkarıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'in masmavi sularının eşliğinde ve yemyeşil sahil bandında sabah sporu yapan Mersinlilere eşlik etmeye devam ediyor. Haftanın 5 günü sabah saat 06.30'da değişik noktalarda buluşan sporseverler, profesyonel eğitmenler eşliğinde hem güneşi hem de sağlıklı bir yaşamı selamlıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yaptırılan sabah sporuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, bahar aylarının gelmesiyle birlikte temiz havanın ve hareketli yaşamın tadını çıkarıyor.

'Harekete devam' sloganı ile hafta içi her gün sahilde vatandaşlara sabah sporu yaptıran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanlarını, müzik eşliğinde ve eğlenceli kardiyo çalışmalarıyla devam ettiriyor. Davultepe 100. Yıl Tabiat Parkı, Babil Su Sporları Merkezi önü, Galatasaray Meydanı, Panayır Kafe önü, Fenerbahçe Meydanı, Özgecan Aslan Barış Meydanı, Tarsus Atatürk Parkı ile Yenişehir ve Mezitli Emekli Evi önünde yapılan sabah sporlarına, yüzlerce vatandaş katılım sağlıyor. Aynı zamanda sosyalleşme imkanı da sunan etkinlik, Mersinlilerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor. Her yaştan katılımcının yer aldığı sabah sporlarına ilgi her gün artarken, vatandaşlar bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getiriyorlar.

'Spor bittikten sonra herkes fiziksel ve ruhsal olarak rahatlıyor'

Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğünde jimnastik antrenörü olarak görev yapan Çiğdem Gökaşar, 'Biz buraya uykulu geliyoruz ama buraya geldikten sonra manzara, atmosfer ve insanların neşesi bizi hareketlendiriyor. Güzel bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz ve artık aile gibi olduk. Dışarıdan çok güzel göründüğümüz için, her gelen mutlaka bir şeyler soruyor ve bize katılıyor' dedi. Sporun, katılan herkese iyi geldiğini söyleyen Gökaşar, 'Herkesin bir yeri ağrıyor ve bir şeyden şikayet ediyor. Ama spor bittikten sonra rahatladıklarını, rahat yürüyebildiklerini ve daha rahat hareket edebildiklerini söylüyorlar. Tabi ki bu bizler için çok önemli. Bizim buradaki amacımız, insanlara sağlıklı ve bilinçli spor yaptırmak. Gelmek isteyen herkesi bekleriz' sözlerine yer verdi.

'Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde buluşuyoruz'

Sabahın ilk ışıklarıyla sahilde buluştuklarını söyleyen Antrenör Mustafa İslam Erişik, 'Büyükşehir Belediyesinin 'Harekete Devam' projesi adı altında sabah sporumuzu yapıyor ve hoş vakit geçiriyoruz. İlgi çok yoğun ve sürekli yeni katılım oluyor. Sabah sporumuzu 7 noktada ve kalabalık gruplarla yapıyoruz. İnsanlar hareket ettiği sürece zinde kalıyor, düzgün bir postüre sahip oluyor. Bu yüzden Mersin'de yaşayan herkesi sabah sporu yapmaya davet ediyorum' diye konuştu.