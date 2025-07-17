Mersin Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş, Gülnar ilçesinde çeşitli ormancılık faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ataş’a ziyaretlerinde Gülnar Orman İşletme Müdürü Serdar Karaca, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, işletme müdür yardımcıları, işletme şefleri ve Orman Mühendisi Ayhan Kılıç eşlik etti. Ziyaret programına Katran mevkiinde orman parkı olarak planlanan alandan başlayan Ataş, burada bulunan doğal sedir ormanlarının hem korunması hem de yöre halkının kullanımına sunulması açısından projenin önemine dikkat çekti. Ataş, alanın orman parkı ilan edilmesi için gerekli işlemlerin ivedilikle tamamlanması talimatını verdi.

Daha sonra Alanboğaz Orman İşletme Şefliğine bağlı arazöz ekibini ziyaret eden Ataş, personele çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bilgi aldı. Sedir sahasında sürdürülen ormancılık faaliyetlerini de yerinde inceleyen Ataş, başarılı çalışmalardan dolayı ekiplere teşekkür etti. Alanın rehabilitasyonuna ve ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmesi yönünde talimat verdi.

Program kapsamında Kuskan Orman İşletme Şefliğine bağlı Aygörmez ekibi ile de bir araya gelen Ataş, personele başarılar diledi. Günün son durağında ise Gülnar Orman İşletme Şefliğine bağlı Kara ekibini ziyaret etti. Suriye’de görev yapan ekibe yurtdışı çalışmalarından ötürü teşekkür eden Ataş, yangınla mücadele kapsamında yaptığı konuşmada, "Kazasız, belasız bir yangın sezonu diliyorum. Kimsenin ayağına taş, gözüne yaş değmesin" ifadelerini kullandı.