Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle son 3 ayda aldığı yağış miktarıyla olağanüstü kurak bölgeler arasına giren Mersin, içme suyu, tarımsal sulama ve endüstriyel sulama alanlarında önümüzdeki süreçte sorun yaşamamak için çalışmalara başladı. İlk etapta hazırlanacak ’Kuraklık Yönetim Planı’ için içme suyu, tarımsal sulama ve endüstriyel su kullanım alanları ve ihtiyaçları belirlenerek mevcut durum analizi yapılması kararı alındı.

Doğu Akdeniz Havza Su Kurulu Toplantısı, Mersin Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Mersin Vali Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Özkan’ın Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mahir Özcan ile yönettiği toplantıda, ’Mersin İl Su Kurulu Havza Ölçekli Yönetim Planları’ ile devam eden ’İklim Değişikliği ve Su Verimliliği’ çalışmaları aktarıldı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan Yardımcısı Cem Bucuge’nin de katıldığı toplantıda Mersin’in de içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzası’nda yıllık ortalama sıcaklıkların 15,9 derece, yıllık yağış ortalamasının 603 mm olduğu belirtilerek, 2024’te yağış ortalamasının 550 mm’de kaldığı ifade edildi. Mersin özelindeki yıllık sıcaklık ortalaması 19.3 derece ve ortalama yağış miktarı ise 609,5 mm olarak açıklanırken, geçen 5 yıllık döneme ait Meteorolojik Kuraklık Haritasına göre Mersin’de hafif kuraklık şartlarının oluştuğu ancak son 3 ayda aldığı yağış miktarıyla olağanüstü kuraklık yaşadığı kaydedildi.

Sektörler bilinçlendirilecek

Toplantıda kuraklığa karşı hazırlıklı olunması ve kuraklık risklerinin olumsuz etkilerinin asgari düzeye indirilmesi amacıyla yurt genelinde, ‘Kuraklık Yönetim Planları’ hazırlanmaya başladığı bildirildi. Bu planlarda su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklığa karşı hazırlıklı olunmasına yönelik oluşturulan tedbirler belirlendiği aktarılarak, Mersin özelinde de çalışma yürütüldüğü kaydedildi. Su kayıplarının önüne geçilmesi, tarımsal sulama ve endüstriyel su verimliliğinin artırılması hedeflerine değinilerek, bireysel su kullanım verimliliğinin artırılmasının önemi vurgulandı. ’Su Verimliliği Yönetmeliği’ne dikkat çekilen toplantıda, tüm kurum ve kuruluşların bu yönetmeliğin şartlarını yerine getirmesi için neler yapılması gerektiği ele alındı. Bunun için ilk etapta başta tarım, tekstil, gıda, turizm gibi faaliyetleri sırasında su ihtiyacı yüksek olan sektörler olmak üzere tüm sektörlerin su verimliliğine uymaları için bilinçlendirme toplantıları düzenlenmesi kararı alındı. Kentin su varlığının uygun sektörel planlamasının doğru yapılması için öncelikle mevcut durum analizi yapılması karara bağlandı.

Kentteki tüm sektörlerin temsilcilerinin odaya üye olduğunu belirten MTSO Başkan Yardımcısı Bucuge’nin, kurum olarak NACE koduna uygun su verimliliği rehber dokümanlarında yer alan teknikler hakkında sektörel bilinçlendirme toplantılarına talip olması kurul tarafından kabul gördü.

Mersin’in su sorununun çözümü için Pamukluk Barajı’nın önemine de işaret edilen toplantıda, baraj inşaatının bittiği hatırlatılıp arıtma tesisinin de tamamlanıp devreye alınması halinde şehre verilen su fiyatlarının yüzde 30 azalacağına değinilip, kentin 30 yıllık su ihtiyacının da karşılanabileceği de vurgulandı.

Ayrıca Mersin’deki yeraltı ve yer üstü sularının mevcut durumu, kirlilik oranları ve temizlenmeleri adına neler yapılması gerektiği konuları da görüşüldü.