Tarsus Belediyesi, tarım potansiyelini artırmak amacıyla meyve-sebze kurutma tesisinin ardından, üreticilere yönelik yeni bir paketleme tesisi açtı. Üreticiler, ürünlerini hijyenik ortamda paketleyip doğrudan satışa sunabiliyor.

Tarsus Belediyesine ait tesiste, üreticiler tarafından getirilen meyve ve sebzeler önce kurutma işleminden geçiyor, ardından hijyenik şartlarda paketleme işlemleri yapılıyor. Böylece ürünler raflarda yerini almaya hazır hale geliyor. Kendi üretimi olan enginarları belediyeye ait tesiste paketleyen kadın üretici Hediye Özgüven, hizmetten duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti; "Hem ekonomik hem hijyenik hem de hızlı bir süreç oldu. Bu hizmet sayesinde ürünümü değerli bir hale getirip, doğrudan satışa sunabiliyorum. Belediyemize teşekkür ederim."

"Üretim sizden satışa hazır hale getirmek bizden"

Meyve ve sebze kurutma ve paketleme sorumlusu Ersin Maracı, tesisteki süreç hakkında bilgi vererek, "Üreticilerimiz ürünlerini bizlere getiriyor. Biz burada onları kurutma, paketleme gibi işlemlerden geçiriyoruz. Raflarda yerini alacak şekilde teslim ediyoruz. Üreticimiz üretim kısmında, biz ise sunum kısmındayız. Büyük bir özenle çalışıyoruz. Buradan tüm üreticilere sesleniyorum, üretim sizden satışa hazır hale getirmek bizden buyurun gelin bekleriz" dedi.

"Tarımı güçlendirmeye devam edeceğiz"

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da tesisin hizmetiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Boltaç, "Tarsus’u fabrika ayarlarına döndürmek için çalışıyoruz. Tarsus bir tarım kenti ve biz de bu kentte tarımı geliştirmek adına adımlar atıyoruz. Kurutma ve paketleme hizmeti Tarsus’ta bir ilk. Bu hizmet, üreticimize değer katıyor. Üreten belediyecilik anlayışımızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Doğal ve katma değerli ürünler tüketiciyle buluşacak

Tesisin hizmete girmesiyle birlikte, topraktan gelen meyve, sebze ve baharat çeşitleri artık ambalajlanarak sofralara ulaştırılıyor. Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bu tesis, üretici ve vatandaşlardan gelen ürünlere değer katarak doğal ve kaliteli ürünlerin piyasaya sunulmasını sağlıyor.