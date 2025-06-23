Mersin Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki ‘Kültür Park’, Akdeniz’in eşsiz manzarası ve sosyal alanlarla vatandaşlara temiz, güvenli ve keyifli bir yaşam alanı sunuyor. Spor sahalarından yürüyüş yollarına, çocuk alanlarından konser meydanlarına kadar birçok imkan barındıran park, 7/24 hizmet vermeye devam ediyor.

Mersin’de yer alan Kültür Park, Akdeniz’in mavi sularıyla palmiyelerin tropik esintisini ziyaretçilerine hissettirmeye devam ediyor. Kilometrelerce uzanan yeşil alanlarda sevdikleriyle vakit geçiren vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu çeşitli aktiviteler ve hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Kültür Parkta; sahil boyunca yer alan basketbol, tenis, voleybol ve kaykay kortlarının yanı sıra, belirli noktalarda bulunan çeşmeler ile temiz su hizmeti veriliyor. Kent estetiği için de durmaksızın çalışan ekipler, çimlerin, iklime uygun bitki ve ağaçların dikimini, bakımını ve korunmasını da sağlıyor.

"Kültür Park, vatandaşlar için her şeyin düşünüldüğü bir yer"

Kültür Parkın, Yenişehir ve Mezitli’yi kapsayan 7,2 kilometrelik bir alanda olduğunu söyleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü proje şefi Şeniz İşcan Ateş, "Palmiye ağaçlarının gölgesinde, Akdeniz’in mavi sularına bakabilme imkanı sunması nedeniyle Mersin’de yaşayanların ve Türkiye’nin, hatta dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizin yoğunlukla kullandığı bir park" dedi. Parkın sabahın erken saatlerinden başlayarak gece yarılarına kadar çok aktif kullanıldığını söyleyen Ateş, "Sahilin doğal güzelliklerinin yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok aktivite alanı bulunmaktadır. Bisiklet yolumuz, kiremit irmiğinden yapılmış koşu ve yürüyüş yolumuz, çeşitli mevkilerde yer alan basketbol, tenis, kaykay alanlarımız, çocuk oyun alanlarımız yer almaktadır. Bunların haricinde 14 adet halka açık umumi tuvaletimiz bulunmakta ve vatandaşlarımızın ücretsiz olarak yararlanabileceği çeşmelerimiz mevcut" diye konuştu.

Mersinliler için park genelindeki hizmetler 7/24 sürüyor

Kültür Parkın bünyesinde değişik kutlamalarda ve konserlerde vatandaşların kullandığı Özgecan Aslan Barış Meydanının da bulunduğunu kaydeden Ateş, "Park içerisinde ayrıca Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Mersin İdman Yurdu Meydanı bulunmaktadır. Bu meydanlar, özel maçlarda veya kutlamalarda taraftarlar tarafından kullanılıyor" dedi. Parkın her noktasının 24 saat yaşadığının altını çizen Ateş, "Vatandaşlarımız sabahın ilk saatlerinden itibaren spor yaparak parkı kullanmaya başlar. Günün ilerleyen saatlerinde yapılan diğer etkinliklerle beraber, parkın kullanımı sürekli devam eder" ifadelerini kullandı.

Yapılan etkinlikler boyunca alanın kontrolü, temizliği, bakımı ve sorumluluğunun kendilerinde olduğunu sözlerine ekleyen Ateş, "Bunlar haricinde afet durumlarında vardiyalı ekiplerimizin çalışmasının devamı sağlanıyor. Hatta bu özel durumlarda nöbetçi ekiplerimiz hazır bulunmaktadır. Parkın çevresinin olduğu kadar, kavşakların estetiği de bizim için çok önemli" diye konuştu. Ateş, kavşaklarda iklim değişikliği doğrultusunda kurakçıl peyzaj düzenlemesi yaptıklarını da kaydetti.