Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz sağlık hizmeti 7.200’den fazla danışana ulaştı.MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Tarsus’ta hizmete açılan Atatürk Parkı Sağlıklı Yaşam Danışma Merkezi, iki yıl içinde 7.200’den fazla danışana ücretsiz sağlık hizmeti sundu. Merkezde görev yapan fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar, 16-65 yaş arası vatandaşlara hem bedensel hem de ruhsal sağlık desteği sağlıyor.

Fizyoterapist Tayfur Çelik, “Psikolojik destek almak isteyen ya da beslenme kontrolüne girmek isteyen danışanlarımızı, fizyoterapist eşliğinde ön değerlendirmeye alıyoruz. Onun akabinde de egzersiz danışmanlığı hizmeti veriyoruz. 2 yıldır 7 bin 200’den fazla kişiye hizmet verdik, vermeye de devam ediyoruz” dedi.

Uzman Diyetisyen Gaye Saban Bozan, Türkiye’de her üç kişiden birinin obez olduğunu vurgulayarak, “Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmeyi öğretmek birincil hedefimiz. Besinleri ilaç gibi görürsek, birçok kronik hastalığın önüne geçebiliriz,” ifadelerini kullandı.

EGZERSİZLE GELEN İYİLEŞME VE SOSYALLEŞME

Fizyoterapist Hilal Sur, danışanlara uygunluklarına göre ev egzersizleri veya 15 seanslık ücretsiz aletli pilates programı sunduklarını belirtti. “Danışanlarımız hem fiziksel hem de sosyal olarak güçleniyor. Talepler çok yoğun,” dedi.