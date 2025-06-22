Mersin Büyükşehir Belediyesince, 2 gün boyunca Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren öğrenci ve onları bekleyen veliler için su dağıtımı yapıldı ve başarılar temennisinde bulunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, eğitimin her alanında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla yıl boyunca yürüttüğü çalışmalarını sınav gününde de sürdürdü. Sabahın erken saatlerinde sınav yapılan okul önlerinde stantlar kuran Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 9 ilçede toplam 18 okul önünde YKS heyecanı yaşayan öğrencilere ve velilere su ikram ederek, başarı dilekleriyle moral aşılandı. Ekipler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in sevgi ve selamlarını da ileterek, sınavdan istedikleri gibi bir sonuç almalarını temenni etti.

"Yolları açık, hayalleri gerçek olsun"

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünde rehber öğretmen Özge Ceren Zanapalıoğlu, "Bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin sınav heyecanlarına ortak olmak için geldik. Sene boyunca hem tüm öğrencilerimizi hem de velilerimizi akademik ve psikolojik olarak destekledik. Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerimizde hem ders gördüler hem çeşitli etkinliklerle motivasyonlarını yüksek tutmaya çalıştık" dedi.

Sınav günü ise birçok noktada yine öğrenci ve velileri yalnız bırakmadıklarını söyleyen Zanapalıoğlu, "Bugün 9 ilçe ve 18 noktada hem sınava giren öğrencilerimize hem de onları bekleyen ailelerine su dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Onların heyecanına ve umutlarına ortak oluyoruz. Başarılar dileriz. Yolları açık, hayalleri gerçek olsun" sözlerine yer verdi.